Infortunio per un’escursionista a Castelnuovo Magra: recuperata e portata in ospedale

Intervento sul sentiero 305 nel territorio Castelnuovo per una donna presidente in zona che durante un’ escursione è inciampata procurandosi la distorsione della caviglia destra. Sul posto il soccorso alpino e speleologico Liguria insieme ai Vigili del fuoco. La donna è stata medicata e stabilizzata quindi portata sulla strada dove è stata recuperata dalla pubblica assistenza locale e portata per accertamenti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sarzana.

