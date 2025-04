“La Lega condanna con fermezza la vile aggressione avvenuta ieri sera in consiglio comunale ai danni del Consigliere Teja. Un gesto gravissimo che, pur rivolto a un singolo rappresentante, mirava chiaramente a colpire l’intera maggioranza e il sindaco, colpevoli di aver espresso liberamente il proprio voto contrario all’urgenza della mozione presentata dai consiglieri di minoranza. La mozione, che riguardava la manifestazione di CasaPound, era stata ritenuta non urgente dalla maggioranza, poiché l’amministrazione comunale aveva già fornito tutte le opportune spiegazioni, informando tempestivamente le autorità competenti – Questura e Prefettura – e garantendo la piena gestione della situazione. La presentazione della mozione si è pertanto dimostrata pretestuosa e strumentale. L’aggressione che ne è seguita rappresenta un gravissimo attacco ai principi democratici e al libero esercizio delle funzioni istituzionali. La Lega esprime piena solidarietà al Consigliere Teja e al sindaco e ribadisce il proprio impegno nella difesa della democrazia, del rispetto delle istituzioni e della libertà di espressione all’interno del consiglio comunale”. Lo affermano in una nota gli assessori comunali e il gruppo consiliare della Lega spezzina commentando quanto accaduto ieri sera in consiglio comunale.

L’articolo La Lega: “Aggressione a Teja è attacco ai principi democratici e al libero esercizio delle funzioni istituzionali” proviene da Città della Spezia.

