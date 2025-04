La Rari Nantes lotta ma non basta: la Pro Recco vince gara 2 e va in Finale Scudetto

Ci voleva un’impresa alla Rari Nantes Savona per superare la corazzata Pro Recco dopo la sconfitta per 13 a 8 dell’andata e qualificarsi alla Finale Scudetto. La formazione di Alberto Angelini ha onorato l’impegno e spinto dalla piscina Zanelli ha dato vita a una vera e propria battaglia.

Il portiere savonese Nicosia “Il nostro rammarico è non aver riprodotto il nostro gioco contro di loro. All’andato abbiamo fatto un inizio disastroso. Abbiamo messo in campo tutto l’amore per questa squadra. Ci è mancato mezzo secondo per il pareggio. Si poteva andare ai rigori. Abbiamo sofferto, sono contento e orgoglioso della mia squadra. Abbiamo dato tutto. Ringrazio le persone che sono qua, il mio allenatore e la società”.

