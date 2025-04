Le figlie di Luciana Tartarelli: “Siamo grate per l’affetto dimostrato e l’attenzione della Neurologia di Lavagna”

Le figlie di Luciana Tartarelli, storica sindacalista della Fials scomparsa nei giorni scorsi, rivolto un pensiero a quanti sono stati loro vicini in questo durissimo momento.”Siamo Laura e Tiziana, vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al funerale di Tartarelli Luciana e ci hanno espresso il loro cordoglio in questo momento difficile. Siamo grate per il vostro affetto, per il conforto che ci avete offerto, per averci potuto far toccare con mano quanto bene avesse fatto la nostra mamma. Vorremmo ringraziare particolarmente il reparto di Neurologia di Lavagna,dove il primario il dottor Trivelli, che si è preso cura di lei prendendola per mano fino alla fine della sua battaglia. Al personale sanitario infermieri e Oss che le hanno regalo non solo le loro cure ma anche un affetto infinito anche dopo il suo ritorno a casa. Ora la “Tartarelli” come tutti la conoscevate, continua il suo lavoro e le sue opere anche da lassù, perché risiede in ognuno di noi”.

