Lerici, Di Sibio passa all’opposizione. Ex assessore e sindaco a confronto in consiglio comunale

La questione della recente revoca dell’assessorato ad Alessandra Di Sibio ha aperto il dibattito del consiglio comunale di Lerici di ieri sera (video integralmente disponibile QUI). Chiesta la parola nel corso delle comunicazioni, l’ex assessore alle Politiche sociali ha voluto intervenire “per fare la doverosa quanto necessaria chiarezza sull’avvenuta revoca”, ha detto. “Poiché la revoca di un mandato è un fatto politico, essa imporrebbe una motivazione che fino ad oggi non c’è stata. Si è ricorso invece ad affermazioni definibili a dir poco banali – ha aggiunto -. Mi riferisco a quelle fatte dal sindaco, che ha detto che l’assessorato e tutte le deleghe mi sono stati revocati perché sarei stata stanca, condizione di cui non mi ero accorta, e perché non avrei partecipato alle riunioni di giunta nei primi mesi di quest’anno. E se puerile oltre che banale risulta la scusa di una fantomatica stanchezza, non da meno risulta l’affermazione sulla mancata partecipazione alle riunioni di giunta, per altro riferita a un limitato lasso tempo. E’ sufficiente accedere agli atti pubblici del Comune per verificare il numero di assenze in questi ultimi quattro anni di lavoro. E comunque ho sempre dato la mia disponibilità per partecipare online tutte le volte che non potevo essere fisicamente presente per motivi di lavoro fuori Lerici, ma a questa mia reiterata disponibilità non è neppure stata data risposta”.

“Ho provato a formulare le mie supposizioni riguardo a quanto accaduto, e mi sono domandata: essendo un’instancabile lavoratrice e innovatrice, posso aver dato fastidio a qualcuno? O vuoi vedere che c’è una motivazione politica, anzi, partitica? Magari la revoca è stata la conseguenza del fatto che alle recenti elezioni regionali non ho seguito le indicazioni su una preferenza di voto? Anche in questo caso però mi resta il dubbio, ritenendo di essere partiticamente libera, eletta in una lista civica e scelta per far parte di una giunta dichiaratamente civica”, ha detto ancora l’ex assessore. “Proseguendo nella mia ricostruzione delle possibili motivazioni posso dire che in effetti da fine ’24 ho avuto grandi difficoltà nello sviluppare i progetti e perfino nel ricevere la posta. Ancora, sono cominciati ad arrivare altri assessori – vengo a sapere, inviati dal sindaco – nelle riunioni del mio settore, fino ad essere addirittura esclusa dagli incontri sulle Politiche sociali, improvvisamente avocate dal sindaco”, ha aggiunto Di Sibio, la quale dirà altresì che “con la revoca intanto non è stato possibile effettuare la riapertura del punto di ascolto antiviolenza, non si è potuto installare un defibrillatore alla Rocchetta e concretizzare i sentieri adattati né attuare lo Spazio mamma” e che “con la programmazione 2025 è stata finanziata solo la Guardia medica, presente finalmente a Lerici per la prima volta nel periodo estivo”.

