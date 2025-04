Mozione in consiglio contro il corteo di CasaPound: si attenderà la decisione di prefetto e questore. Dopo il voto l’opposizione lascia l’aula e scoppia il parapiglia

E’ finito con una gran confusione e con uno scontro sia verbale che fisico tra consiglieri comunali, il dibattito andato in scena in consiglio comunale sulla mozione urgente con cui l’opposizione di centrosinistra chiedeva al sindaco e alla giunta di attivarsi presso Prefettura e Questura per negare l’autorizzazione alla manifestazione nazionale di CasaPound annunciata per il 17 maggio alla Spezia e di prendere le distanze dall’iniziativa.

Come da prassi prima di andare ad affrontare i contenuti della mozione l’aula è stata chiamata a valutare l’urgenza della discussione e a intervenire a sostegno di tale necessità è stata la capogruppo del Partito democratico, Martina Giannetti.

“La mozione nasce dall’urgenza in termini di tempo, ma anche dalle deliberate intenzioni che stanno alla base di questa iniziativa. Poche ore fa – ha spiegato Giannetti – abbiamo appreso che si terrà alla Spezia un corteo nazionale di CasaPound, “Defende Europe”. E’ allarmante il contenuto del testo che annuncia lo svolgimento della manifestazione, perché tra le altre cose ci sono inneggi razzisti e xenofobi, marcatamente neofascisti, e si chiede l’abolizione della Festa della Liberazione. Alla base c’è il tentativo di realizzare gli intenti reazionari che spesso vengono minacciati e che oggi vengono messi in maniera cruda nero su bianco, chiedendo che una pagina gloriosa per tutti noi come il 25 aprile venga messa in discussione, denotando una collocazione al di fuori dei limiti costituzionali e una forte lesione della memoria storica di una città come la nostra, Medaglia d’oro al valor civile e orgogliosamente nota come Porta di Sion, peraltro utilizzando parole orribili come remigrazione. Riteniamo che questa sia una battaglia da combattere come consiglio comunale, da tutti noi, e l’urgenza deriva anche dal fatto che la prossima seduta potrebbe essere il 12 maggio: solo stasera possiamo discutere di questo tema con un reale effetto pratico. Chiediamo di riflettere su questi temi, per ordine pubblico e per dovere istituzionale”.

