Dall’ufficio stampa Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo

Quinto derby su cinque vinto in stagione, finale Scudetto raggiunta, qualificazione alla prossima Champions League: arrivano solo belle notizie da Savona per la Pro Recco che espugna la “Zanelli” per 8-9 (doppiette di Iocchi Gratta e Hallock) bissando la vittoria in gara 1 per 13-8. Gara 1 della finale Scudetto si giocherà il 6 maggio, ancora da definire se contro Brescia o Trieste, alla “bella” il primo maggio.

