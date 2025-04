Ponte Morandi, nella maxi memoria finale dei pm la ‘favola’ (senza lieto fine) della scala a pioli tarlata

Genova. E’ lunga 5747 pagine la memoria finale depositata oggi in aula nel processo per il crollo del ponte Morandi dai pm Walter Cotugno e Marco Airoldi. Un lavoro, scritto con la collaborazione del pm Massimo Terrile andato in pensione alcuni mesi fa che aveva redatto la già mastodontica memoria iniziale (3mila pagine).

Il documento messo a disposizione dei legali ripercorre la storia del ponte, la normativa, gli interventi eseguiti e non eseguiti fino a indicare le responsabilità dei singoli sulla base di quanto emerso (dalle deposizioni di testimoni, dei periti e dei consulenti e anche dall’integrazione di perizia) nel corso del lunghissimo dibattimento che ora è ufficialmente chiuso. Il processo riprenderà infatti il 16 giugno con la requisitoria dei pubblici ministeri che terminerà a settembre. Poi sarà la volta degli avvocati di parte civile e poi dei difensori degli imputati. Il presidente del collegio Paolo Lepri ha fissato udienze fino a Pasqua dell’anno prossimo. Per la sentenza ci vorrà quindi ancora un anno.

» leggi tutto su www.genova24.it