Prima Categoria: lo Speranza e mister Girgenti si separano

Finirà ufficialmente domenica l’avventura di mister Davide Girgenti con i colori dello Speranza. L’allenatore, in carica dal 2021 dopo la brevissima parentesi estiva al Savona di Mordeglia, era tornato in rossoverde per il “bis”. Tre stagioni in cui lo Speranza si è sempre collocato alle spalle dei playoff in un girone tostissimo come il “b”, misto tra squadra genovesi e savonesi. Più che un risultato a spiccare in questi anni è stato il bel gioco messo in mostra dai rossoverdi, apprezzato da tanti addetti ai lavori.

Il comunicato della società

