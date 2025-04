Rapallo: “Asilo in serra, troppi danni; meglio rinunciare ai fondi Pnrr”

Da “Gli Amici del Parco Casale”

Egregio signor Vice Sindaco Tasso,

La ringraziamo per la cortese e composta risposta. Ci preme tuttavia precisare alcuni aspetti.

Comprendiamo che la mancata acquisizione di un finanziamento PNRR possa essere stata percepita come un’occasione persa. Tuttavia, vorremmo conoscere quanti fondi PNRR siano stati persi dall’amministrazione comunale di Rapallo.

A tal proposito, desideriamo ricordare il bando del 2022, perseguito dall’amministrazione, per cogliere le opportunità offerte dal PNRR nell’ambito del bando di valorizzazione di parchi e giardini storici del Ministero della Cultura, che interessava anche il Parco Casale, come molti altri bandi.

Ci domandiamo, pertanto, quale sia la ragione di questo cambio di prospettiva e di visione generale per l’unico Parco Monumentale di Rapallo. A tal proposito, desideriamo precisare che, come riportato dal piano formativo del Nido San

Gerolamo, “…Per la fascia d’età prescolare il nostro Istituto offre un Nido d’Infanzia per bambini dai 12 ai 36 mesi autorizzato per 30 posti…”. È noto, inoltre, che la scuola accoglieva bambini anche dai 7/8 mesi.

Ritroviamo pertanto estremamente discutibile l’accettazione di fondi del PNRR a qualsiasi condizione, soprattutto per una progettualità che prevede:

1. Ledere un Parco Monumentale;

2. Un impegno di risorse da parte del Comune di 500.000 € per la realizzazione del progetto, a cui si aggiungono altri 500.000 € per l’impiantistica, l’area esterna e la viabilità per un totale di 1 milione €. Rinunciare al progetto ora significherebbe convogliare le risorse risparmiate al progetto Emiliani;

3. La perdita di almeno 30/40 parcheggi, aggravando ulteriormente la già critica situazione della carenza di stalli;

4. Il compromettere un equilibrio tra flora e fauna selvatica già precario, come dimostrano le nidificazioni degli Aironi, specie protetta che impedisce qualsiasi attività di cantiere da febbraio a settembre;

5. Lo sbancamento di ulteriori aree del parco per la viabilità fino all’Aurelia;

6. Il rischio di compromettere un Cipresso Secolare la cui corteccia è sopravvissuta a tutte le guerre, come già accaduto al bananeto, il cui trasloco in altra sede, promesso da un componente della giunta, è stato destinato, come noto, alla discarica di Tonego.

7. La saturazione del traffico in corrispondenza dello snodo viario della SS1 Aurelia all’altezza di via Pietrafraccia, dovuta all’installazione di un semaforo “intelligente “, comporterà inevitabilmente la formazione di lunghe code in entrata e in uscita da Rapallo, nelle ore di punta. Avevamo suggerito all’assessore Piazza di simulare la presenza del semaforo e il suo possibile impatto sul traffico, avvalendosi dell’ausilio di due agenti della polizia locale nelle ore di maggiore affluenza dei 60 mezzi previsti.

Tuttavia, a Rapallo, le soluzioni più semplici sembrano essere ignorate.

Al netto delle verifiche da parte degli organi competenti, tuttora pendenti, non riusciamo a comprendere la perseveranza in un progetto che, seppur lodevole negli intenti, si rivela di fatto una palese eutanasia politica.

Salutandola auspichiamo che il seme del Buonsenso riesca ad attecchire anche nella Sua Giunta e di tutti quei consiglieri che, pur esprimendo dubbi sul progetto in contesti informali, si allineano ufficialmente alla maggioranza.

Le porgiamo distinti saluti.

Sì a nuovi asili, no a nuove costruzioni

