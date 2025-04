Rapallo: il Consiglio approva all’unanimità mozioni di Angiolani, Carannante, Maineri

E’ proseguita la seduta del Consiglio comunale con l’approvazione a maggioranza del bilancio consuntivo 2024. Sono state approvate all’unanimità cinque mozioni presentate da tre consiglieri di opposizione; la prima di Francesco Angiolani sull’installazione di pannelli fotovoltaici: la seconda di Andrea Carannante circa la sulla valorizzazione dei monumenti.

La terza di Angiolani relativa all’adesione al progetto di “Bandiera Lilla”. La quarta mozione, approvata dopo che Salvatore Alongi ha chiesto una lunga sospensione della seduta, riguarda una mozione di Carannante relativa agli oneri di urbanizzazione a scomputo della riqualificazione degli alberghetti di via Gramsci; si tratta di circa 500.000 euro prima destinati al restauro della Clarisse, poi dirottati sulla riqualificazione mai eseguita di via Gramsci e di piazza Vittorio Veneto. La quinta di Gaia Mainieri riguarda il controllo di vicinato, argomento già trattato in precedenti sedute.

