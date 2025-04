Dallo staff del Sindaco di Recco

L’Amministrazione Gandolfo continua a dedicare grande attenzione alla sicurezza del territorio, con una serie di interventi in corso e in programma nelle frazioni. Attualmente sono in corso importanti lavori di canalizzazione delle acque in via della Ne’ e la palificazione per la messa in sicurezza della strada a rischio frana a Collodari. Inoltre sempre a Collodari e in via Ponte di Legno è in corso il posizionamento di reti paramassi.

