Regione Liguria, dubbi sulla presenza di amianto negli uffici. Il sindacato: “Rischi inaccettabili”

Genova. Cresce la preoccupazione per la salute dei lavoratori della Regione Liguria dopo la decisione di mettere in smart working tutti i dipendenti della sede di via D’Annunzio 111 per effettuare campionamenti sulla qualità dell’aria durante i lavori di riqualificazione in corso. I dubbi sarebbero connessi alla possibile presenza di amianto, anche se gli edifici che ospitano gli uffici dell’ente risultavano bonificati già diversi anni fa.

“I dipendenti sono stati fatti evacuare dagli uffici regionali a causa di odore di bruciato e successivamente per odore di gas e polvere provenienti dai lavori all’impianto di aereazione – riporta il consigliere del M5s Stefano Giordano che oggi ha presentato un’interrogazione sul tema in aula -. L’immobile è stato oggetto di bonifica in passato e attualmente è presente solo amianto confinato, con le lavorazioni in corso che parrebbero non riguardare le parti confinate. Le demolizioni in atto sembrerebbero definite come non strutturali, riguardanti tramezzature in laterizio, ma nonostante ciò i lavori con martello pneumatico generano, oltre a rumori assordanti, polveri che si diffondono negli uffici di Regione Liguria attraverso il sistema di areazione e le finestre generando un rischio concreto per la salute dei lavoratori avendo seri impatti sulla salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

