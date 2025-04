Riviera Beach Volley: 288 coppie a Laigueglia per il torneo più grande mai realizzato in Liguria

Laigueglia. Duecentottantotto coppie su 32 campi per il torneo di beach volley più grande della storia della Liguria e oltre 400 partecipanti al camp di allenamento più grande di Italia. A cui si aggiungono centinaia di atleti non iscritti. Sono questi i numeri straordinari che hanno letteralmente preso d’assalto Laigueglia durante lo Spring beach camp, l’evento organizzato dal quartetto Riviera Beach Volley, Mba Milano, Cus Torino beach volley e Underbeach asd.

Più di 50 allenatori da 14 società di tutta Italia hanno realizzato centinaia di ore di corsi di beach volley per professionisti e principianti. Oltre 500 atleti in gara tra training game e campionato italiano per società si sono invece sfidati nel torneo più grande mai realizzato in Liguria. Emozionante la finalissima Gold maschile assistita da centinaia di spettatori nella storica Piazza dei Bastioni tra Paolo Ingrosso e Nicolo Siccardi contro Matteo Martino e Raul Acerbi giocata all’insegna dello spettacolo e vinta dal duo Ingrosso-Siccardi.

» leggi tutto su www.ivg.it