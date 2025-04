Sanità, il Pd: “Il buco esiste ed è enorme, da Bucci solo frottole”. La replica: “Imparino a leggere i numeri”

Genova. “Oltre 63 milioni di euro da coprire con le risorse destinate alla sanità per il 2025. A tanto ammonta il buco di bilancio della sanità ligure, un’altra delibera di giunta certifica e conferma che il disavanzo della sanità esiste e non è un buchino, è un buco enorme che verrà ripianato distribuendo le risorse alle varie Asl in base ai disavanzi che hanno accumulato. Con le Asl più virtuose, che hanno accumulato meno debito, che ricevono anche meno risorse“. A scriverlo sono il segretario regionale del Pd Davide Natale e la responsabile sanità Katia Piccardo nell’ennesima puntata dello scontro politico in Regione Liguria sul disavanzo della sanità.

Il mistero sui numeri in realtà era già stato chiarito in consiglio regionale, sia con una risposta del presidente Marco Bucci in aula sia con una nota allegata alla variazione di bilancio da 543 milioni che fotografava la situazione nel suo complesso: formalmente il buco ammonta a 111,9 milioni, ma il deficit delle aziende sanitarie vale solo 19,2 milioni. La parte restante è costituita da accantonamenti e altri fondi vincolati, in buona parte su indicazione del Governo.

