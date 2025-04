Negli anni ’90 le sneakers alte erano molto più di una semplice calzatura: erano un simbolo di appartenenza, uno statement culturale, una dichiarazione di stile. Oggi quell’energia torna a farsi sentire, rivisitata in chiave moderna e perfettamente in linea con le esigenze della donna contemporanea. Un’icona che, dopo un periodo in secondo piano, è tornata protagonista.

Anni ’90, cultura urbana e sneakers alte: un legame indissolubile

» leggi tutto su www.levantenews.it