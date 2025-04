Tutta la vita davanti, tre giorni a tutto teatro per rispondere alla domanda: “Per chi lo state facendo?”

Torna alla Spezia, da venerdì 9 a domenica 11 maggio, la terza edizione di “Tutta la vita davanti”, festival teatrale ideato da Scarti Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione in collaborazione con Fuori Luogo 14. La manifestazione, definita “per vecchi del futuro”, è diretta dalla giovane regista spezzina Alice Sinigaglia. La tre giorni è stata presentata questa mattina in Comune alla Spezia, in una conferenza alla quale hanno partecipato il sindaco Pierluigi Peracchini, Andrea Cerri direttore generale ed artistico dell’Associazione culturale “Gli scarti”.

