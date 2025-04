Da Gian Giacomo Solari, Mirko Mussi, Luigi Fortunati consiglieri comunali a Zoagli

Inviamo richiesta protocollata in data odierna per la convocazione straordinaria di un Consiglio Comunale per le motivazioni citate nella richiesta, da parte dei due gruppi Consigliari di opposizione e precisamente “ Zoagli nel Cuore” e “Zoagli per tutti”.

