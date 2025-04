Alassio, ambulanza in panne durante un’urgenza viene “soccorsa” dai Vigili del fuoco

Alassio. Ambulanza della Croce bianca di Villanova d’Albenga in panne in Regione Fenarina, ad Alassio, viene “soccorsa” dai Vigili del fuoco. Poco prima delle 10 di questa mattina un mezzo della pubblica assistenza si stava recando in quella zona per trasportare una anziana che aveva riportato un trauma a seguito di una caduta.

Purtroppo il motore del mezzo, a seguito di una salita particolarmente ripida, si è fermato e la centrale operativa del 118 ha allertato un’altra ambulanza, questa volta della Bianca di Albenga, per trasportare la donna al Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

» leggi tutto su www.ivg.it