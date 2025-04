Alla vigilia dei secolo anni le cariche del Cai Spezzino si rinnovano in un periodo pieno di attività

Nei giorni scorsi il Club Alpino Italiano Sezione della Spezia si è rinnovato come ogni tre anni, nel rispetto del regolamento statutario del CAI nazionale. Il momento particolare, con impegni di personale qualificato a favore sia del Parco Nazionale delle Cinque Terre per i servizi di monitoraggio dei flussi turistici sui sentieri nei Ponti festivi che per la concomitanza di Spezia Outdoor , manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale della Spezia per promuovere le attività all’aria aperta nella nostra città, hanno reso l’avvicendamento una sorta di continuità per gli impegni intrapresi in tempi recenti. Con il presidente Carlo Mazza, il consiglio direttivo è formato da Erica Morelli, Nicola Landi, Paolo Lavagnini, Giorgio Raso, Marco Bertonati, Alfredo Gattai, Riccardo Micheli, Giulia Rubini. Monica Gamba, Laila Ciardelli e Gianluca Avelluto saranno i revisori dei conti mentre Erica Morelli sarà delegato nazionale.

La presenza di volontari nel monitoraggio dei flussi turistici nel Parco nazionale delle Cinque Terre è e sarà garantita fino al 2 giugno (per undici giornate) da una trentina di soci complessivamente affinché le vacanze di migliaia di persone si possano svolgere nel modo più piacevole e sicuro possibile. Un’attività peraltro molto apprezzata dagli escursionisti soprattutto in funzione delle condizioni meteo variabili che hanno contraddistinto, fino a oggi, i ponti festivi: un aiuto, un consiglio, una raccomandazione sono stati i punti fondanti della presenza dei volontari CAI nel Parco. Anche la manifestazione La Spezia Outdoor ha visto la presenza dei volontari in varie iniziative: dalla parete artificiale di arrampicata sportiva con i tecnici della Scuola di Arrampicata Muzzerone del Levante Ligure e dell’Alpinismo giovanile che hanno insegnato i primi concetti a bambini di ogni età nella splendida cornice di piazza Europa : più di duecento gli arrampicatori in erba che si sono cimentati sotto la supervisione dei nostri tecnici titolati . C’è di più: domenica mattina una passeggiata alla scoperta delle bellezze poco conosciute della città nell’ambito dei progetti “Le vie di Strina” ed “Un sentiero per tutti” con la compartecipazione di Confartigianato. Tre ore di itinerario da piazza Europa per arrivare al quartiere Umbertino con varie soste negli angoli più ricchi di storia raccontati da Michela Bolioli guida turistica della cooperativa Arte e Natura. L’iniziativa, aperta anche a persone con disabilità motori , è stata premiata dalla presenza di circa trenta persone. Infine domenica pomeriggio i volontari del Cai erano presenti anche in occasione dell’escursione da Campiglia alla Scala Santa di Monesteroli con degustazione di prodotti tipici presso il Rifugio Cinque Terre nell’ambito del progetto “Anelli del vino” promosso dall’amministrazione comunale della Spezia insieme a Confartigianato e Produttori Associati. Gli accompagnatori titolati del Club Alpino Italiano Sezione della Spezia i quali hanno garantito la sicurezza lungo il percorso.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com