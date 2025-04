Arcobaleno: super Marco Zunino, brava Anna Crovetto sui 400 e la martellista Ilaria Cavanna

Savona. Weekend lungo ed impegnativo per atleti e tecnici dell’Atletica Arcobaleno Savona, anche perché si è partiti dal venerdì…

La copertina è per Marco Zunino che, impegnato nel Meeting Internazionale Eset Walk and Middle Distance Night ha sicuramente trasmesso un segnale significativo al mezzofondo veloce nazionale.

Gara “coperta” ma ultimo 100 metri imperioso, nella anomala distanza dei 600.

Il crono all’arrivo è di 1.17.16, significa vittoria con margine in questa prova ma anche nuovo record regionale ligure assoluto ed è gran viatico in ottica 800…

Nello scorrere l’elenco degli atleti liguri ai vertici della classifica all time desta bei ricordi, quasi a confermare il significativo passaggio del testimone tra due alfieri della scuola Atletica Varazze, l’1.19.88 realizzato nel 2003 dall’azzurro juniores Daniele Capezio (precedente record provinciale savonese).

Nella medesima gara di Busto si è molto ben comportato anche Nicolò Reghin, in grado di chiudere al 4° posto con un valido 1.21.17.

