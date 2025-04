Baruzzo (PD): “Pieno sostegno alla posizione del SIAP. I sindacati di polizia devono avere voce nei tavoli decisionali sulla sicurezza ferroviaria”

“La sicurezza pubblica è un tema troppo delicato per essere affrontato senza il contributo diretto di chi la garantisce ogni giorno sul campo. Escludere i rappresentanti dei sindacati di polizia, come ha fatto l’assessore Scajola, da un tavolo di confronto dedicato alla sicurezza sui treni è una scelta sbagliata e miope”. Con queste parole la consigliera regionale della Liguria, Carola Baruzzo, esprime il proprio sostegno alla posizione del SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), intervenuto pubblicamente per denunciare l’esclusione dei sindacati di categoria da recenti iniziative di Regione Liguria in tema di sicurezza ferroviaria. “Il dialogo con le organizzazioni sindacali delle forze dell’ordine – continua Baruzzo – è fondamentale per costruire politiche efficaci e realmente aderenti alle criticità del territorio. Le professionalità e l’esperienza degli operatori di polizia meritano ascolto e rispetto, non marginalizzazione. Solo attraverso il confronto aperto e trasparente con tutte le parti interessate possiamo assicurare un servizio di sicurezza moderno, efficiente e giusto”.

