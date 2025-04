Borghetto Santo Spirito. Ennesimo infortunio sul lavoro nella provincia di Savona quello che è avvenuto a Borghetto Santo Spirito, intorno alle ore 13.30 di oggi, mercoledì 30 aprile.

Dalle prime informazioni l’operaio coinvolto del grave incidente è caduto da un ponteggio situato in via Maiella e verserebbe in gravi condizioni. Sono ancora da definire le cause della dinamica.

» leggi tutto su www.ivg.it