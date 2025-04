Casella (AVS): “Comunicare in anticipo i cantieri autostradali per ridurre le code”

Savona. Il consigliere regionale Jan Casella (AVS) ha presentato un’interrogazione alla giunta Bucci per sollecitare la comunicazione anticipata dei cantieri sulle autostrade liguri da parte dei concessionari.

“Cittadini e amministratori hanno il diritto di essere informati, anticipatamente, della mappa e del calendario dei cantieri sulle autostrade, in modo da potere programmare in anticipo gli spostamenti, calcolando l’aumento dei tempi di percorrenza. Crediamo sia una procedura semplice. Eppure, né i nostri concittadini e neppure gli amministratori del territorio riescono a conoscere la programmazione dei restringimenti di carreggiata. Basterebbe comunicare questi lavori con adeguato anticipo, per migliorare una situazione molto difficile”, spiega Jan Casella.

» leggi tutto su www.ivg.it