Cia Savona, olivicoltura al bivio: “Rilancio con innovazione e processi di aggregazione tra aziende e produttori”

Ponente. Intervenire sugli impianti di produzione negli uliveti, adattare la meccanizzazione alla realtà territoriale per la potatura e la raccolta, implementare le tecniche di irrigazione, favorire l’impiego di prodotti innovativi per la difesa, ma anche marketing, processi di trasformazione (come le olive in salamoia), confezionamento e commercializzazione, concentrando e differenziando l’offerta.

Queste le azioni necessarie per il rilancio dell’olivicoltura savonese e in particolare della Taggiasca, secondo quanto emerso dall’incontro del GIE di Cia Savona sullo status del settore e le sue prospettive per aziende e produttori del territorio provinciale.

