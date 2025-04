Comunali, il Movimento 5 Stelle presenta la sua lista. Salis: “Possiamo fare grandi cose”

Genova. Anche il Movimento 5 Stelle ha svelato ufficialmente la lista per le elezioni comunali dei prossimi 24 e 25 maggio. I 5 stelle, come noto, corrono con la candidata del campo “larghissimo” Silvia Salis, che ha partecipato all’evento di presentazione sottolineando che “sono convinta che questa lista e questa coalizione possano fare grandi cose”.

Presente ovviamente anche la capolista Tiziana Beghin, insieme con il senatore Luca Pirondini e il deputato Roberto Traversi: “Cercheremo di fare il meglio, proponendo i soliti nostri messaggi che, bene o male, hanno sempre coerentemente spinto l’azione del movimento. È una lista molto interessante, abbiamo Tiziana Beghin che sicuramente è un valore raggiunto, quindi credo che avremo sicuramente un bel risultato”. E se fosse proprio Beghin vicesindaca? “Certo ci piacerebbe, però non abbiamo partecipato al giochino di indicare il vice perché per noi era fuori luogo – ha concluso Traversi – Abbiamo la candidata sindaca ,che non abbiamo mai messo in discussione, e credo che abbia anche lei diritto di dire la sua”.

