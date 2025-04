Corteo Casapound, Avantinsieme: “Marina Militare e Ministro Crosetto facciano togliere quell’immagine dal manifesto. Se autorità fossero sorde ai nostri appelli, la città abbassi le saracinesche”

“Abbiamo appreso con sgomento che CasaPound ha in animo di organizzare una manifestazione con tanto di corteo alla Spezia chiamandola: Defend Europe. L’Europa ha bisogno di essere difesa dalle idee di Casa Pound e di tutta la destra sovranista, nostalgica del fascismo ed allergica al liberalismo ed alla democrazia. Il modello di Europa che vorrebbe Casa Pound è in sintonia con le teorie euroasiatiche care a Putin e al suo ideologo Dugin, che infatti ha come punto di riferimento ideale quell’ Evola al cui pensiero si ispirano anche i neofascisti di CasaPound”. Alleanza Civici del Nord – Avantinsieme interviene sul tema che ha caratterizzate le ultime 48 ore di cronache cittadine chiedendo alle istituzioni una presa di posizione: “Nel manifesto costoro arrivano a servirsi del profilo di una nave della nostra Marina Militare, la quale ha come compito istituzionale quello di difendere la Repubblica e quei valori della Costituzione che a CasaPound risultano proprio indigesti. Chiediamo innanzi tutto alla Marina Militare Italiana e al Ministro della Difesa Crosetto di intervenire affinché tale immagine venga immediatamente cancellata dal manifesto. Ciò a salvaguardia dell’onore e del prestigio della stessa nostra Marina.

E ancora: “Chiediamo inoltre al Prefetto ed al Ministro dell’Interno Piantedosi, di vietare che tale provocatoria manifestazione si svolga in una Provincia, quale è quella della Spezia, Medaglia d’oro al Valor Militare per la lotta di Liberazione dal Fascismo”.

