“Eidos e Physis: La Materia come Spirito” al Castello di Lerici

Dal 10 al 25 maggio 2025, il Castello di Lerici ospita la mostra “Eidos e Physis: La Materia come Spirito”, a cura di Guido Ferrari. L’inaugurazione è prevista per sabato 10 maggio alle ore 11. L’esposizione mette in dialogo le sculture di Valerio Neri e i dipinti di Luciano Viani, uniti da una ricerca artistica che esplora il legame profondo tra forma (Eidos) e natura (Physis). Neri lavora marmo e bronzo con maestria, restituendo opere che fondono materia e spirito, plasmate dagli elementi primordiali come fuoco e acqua. Viani, invece, attraverso le sfumature intense del rosso, trasforma i suoi papaveri in simboli di una bellezza interiore, toccando corde emotive e spirituali. Le opere, pur con linguaggi diversi, invitano a riflettere sul rapporto tra uomo, natura e arte, proponendo una visione in cui materia e sentimento si fondono in armonia.

