Il Premio Exodus 2025 va a David Meghnagi, la menzione cittadina alla presidente di Aned Doriana Ferrato

Giovedì 8 maggio alle ore 11.00 alla Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” (via Firenze, 37) il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini conferirà il Premio Exodus 2025 a David Meghnagi, ideatore e direttore del Master internazionale di secondo livello in Didattica della Shoah presso l’Ateneo di Roma Tre, membro della Delegazione italiana presso la Task Force for International Cooperation on Holocaust Remembrance and Education, e la Menzione Cittadina a Doriana Ferrato, presidente dell’Associazione Nazionale Ex Deportati – La Spezia.

Quest’anno il Premio Exodus è dedicato a Cecilia Sala e a tutti gli uomini e le donne che con coraggio sono portavoce dei popoli oppressi nel mondo, in attesa che possa essere presente qui alla Spezia.

