Il “Tanca” palcoscenico del Memorial “Domenichini” con Canaletto, Spezia e le big di serie A

Inter, Juventus, Fiorentina, Parma, Spezia Calcio tutte insieme per “omaggiare” il Canaletto e il suo storico vice-presidente. Un parterre de roi, avrebbero detto in altri tempi, per l’imminente seconda edizione del Memorial Nazionale Giovanile “Giorgio Domenchini”, rassegna per formazioni Under 14 che assegnerà anche il primo trofeo “Città della Spezia 2025”. Campo di gioco il “Tanca”, organizzazione ad opera dell’Usd Canaletto Sepor con patrocinio comunale nel vivido ricordo dell’indimenticato Domenichini, dirigente di lungo corso del sodalizio canarino. Giorgio, per trent’anni vice-presidente della società gialloblu, entrò nella società canarina seguendo la crescita calcistica del figlio Marco nelle giovanili dove vinse per due anni consecutivi il titolo Allievi regionali negli anni 1974 e 1975 con tecnico il mitico Vittorio Braguzzi che lo lanciò nel calcio che conta cedendolo poi alla Fiorentina. Per Marco Domenichini, poi una luminosa carriera da tecnico, da anni fedele vice di Luciano Spalletti.

Sabrina Benassi, attuale presidente del Canaletto Sepor, ne ricorda la figura: “E’ con profonda soddisfazione che saluto i partecipanti a questo torneo, soddisfazione per essere riusciti ad organizzare, pur con sacrificio, una manifestazione di così grande importanza per la nostra società e per la città. Soddisfazione per la sensibilità dimostrata dal Comune della Spezia e dagli operatori commerciali che hanno collaborato con noi per raggiungere questo obiettivo. Soddisfazione per la autorevole partecipazione di Società prestigiose provenienti da tutte le parti d’Italia. Gioia e orgoglio per poter oggi ricordare Giorgio Domenichini – termina il presidente canarino – un grande dirigente che ha fatto la storia del Usd Canaletto Sepor. Per lunghi anni Vice Presidente sempre prezioso per la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua passione. Lo ricordiamo con affetto e grata riconoscenza con questa manifestazione così partecipata nel solco della nostra tradizione di protagonisti del calcio giovanile”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com