La multicanalità nella vendita online: strategie per una presenza efficace. Il webinar

Adottare un approccio multicanale non è più un’opzione, ma una leva strategica per restare competitivi nel mercato digitale. Nel 2024 oltre il 55% delle imprese italiane che vendono online ha attivato almeno due canali di vendita digitali, e chi adotta una strategia multicanale registra in media una crescita del +23% sul fatturato annuo. Edi Confcommercio organizza un webinar gratuito Mercoledì 14 maggio alle 14.30 per scoprire come potenziare le vendite online grazie a una strategia multicanale efficace. L’appuntamento è inserito nel ciclo formativo EDI TRAINING 2025. Un’occasione per approfondire strumenti e strategie utili a integrare in modo sinergico tutti i canali di vendita, da Amazon a Shopify, passando per marketplace, eCommerce, social e negozio fisico.

I contenuti che verranno affrontati:

