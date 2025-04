La Veloce spiega le ali e vola in Prima Categoria, Viti: “Sensazione stupenda, abbiamo dimostrato che meritiamo questa promozione”

Savona. Una giornata indimenticabile. Domenica pomeriggio, presso il “Felice Levratto” di Zinola, la Veloce ha pareggiato 1 a 1 contro la Virtus Don Bosco ottenendo il punto che ha sancito l’aritmetica promozione del sodalizio granata dalla Seconda alla Prima Categoria.

Un risultato voluto con forza da tutto l’ambiente ed ottenuto grazie a perseveranza, tenacia e caparbietà. A confermare ciò è stato Bertrand Viti, difensore classe 2005 il quale ha dichiarato: “Volevamo raggiungere questo traguardo da due anni. L’anno scorso, anche se non infossavo questi colori, venivo spesso a vedere la partite dei ragazzi. È stata una sofferenza vedere la Veloce retrocedere per due volte consecutive, una botta che questa società non merita. Quest’anno abbiamo dimostrato con l’atteggiamento sia dentro che fuori dal campo che meritiamo questa promozione”.

