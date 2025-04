Lerici, 160mila euro dell’imposta di soggiorno per mitigare l’aumento della Tari: “Incremento del 7 per cento invece che del 12”

Centosessantamila euro dell’imposta di soggiorno per mitigare l’aumento della tariffa rifiuti. L’intervento, predisposto dall’amministrazione comunale di Lerici, è stato approvato lunedì sera in consiglio comunale, dove erano in trattazione sia una variazione di bilancio all’interno della quale c’era la compensazione di minori entrate Tari con pari importo proveniente dall’imposta di soggiorno, sia l’approvazione della Tariffa rifiuti stessa.

“La Provincia della Spezia ha provveduto, con una determina settore amministrativo dell’aprile 2024, ad approvare il Piano economico finanziario 22-25, che prevede che i costi totali del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per Lerici, che nel 2024 ammontavano a circa 3milioni e 215mila euro, per il 2025 crescano a circa 3milioni e 496mila euro; costi ai quali si aggiunge il tributo provinciale per l’esercizio di funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale. Questo è un dato sul quale il Comune nulla può fare salvo prendere atto”, ha detto l’assessore al Bilancio, Aldo Sammartano, nella sua illustrazione. “Con questi costi avremmo avuto un aumento medio delle tariffe sul nostro territorio intorno al 12% rispetto al 2024 – ha detto ancora l’assessore -. Così, per calmierare questo incremento, abbiamo attinto per 160k euro dall’imposta soggiorno, da destinare ai costi del servizio: questo ci consente di contenere l’aumento delle tariffe intorno al 7-7,5 per cento relativamente alle utenze domestiche e al 6.85 per cento per quanto riguarda le utenze non domestiche. Quindi nel complesso avremo un aumento intorno al 7 per cento”.

