Sabato 3 maggio alle 18.30 presentazione del libro Magenta 2035 di Limbrunire. Il mondo è cambiato: l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dominano, e il nostro continente, U.S. Italia, è ora una filiale degli Stati Uniti. Giovanni, un giovane attore che cerca di fare della sua passione un lavoro, viene rapito durante uno spettacolo e si risveglia all’Istituto Magenta, un luogo misterioso dove scopre di essere solo. Sotto la guida di Mr. D, si adatta a un nuovo ambiente che lo priva della sua umanità ed empatia, sostituendole con un sistema che compensa ogni mancanza in tempo reale. In questa nuova realtà, incontrerà altre persone come lui e si dedicherà a un lavoro più concreto dei suoi sogni. Rassegnazione o felicità? Entra con Giovanni nell’Istituto Magenta per scoprirlo. Limbrunire, pseudonimo di Francesco Petacco, nato a Sarzana, è autore e produttore pluripremiato, vincitore del Premio Lunezia 2009 con “La Giostra”. Ha pubblicato album, EP, singoli, un cortometraggio e due monologhi sonorizzati. “Magenta 2035” è il suo secondo romanzo, dopo “Io, tu e le Piramidi” (Nulla Die, 2021).

L’articolo Limbrunire presenta “Magenta 2035”: un libro che immagina un’Italia filiale degli Stati Uniti proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com