Lite a Bolano: giovane accoltellato, aggressore denunciato per lesioni aggravate

Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri a Bolano dove un giovane è stato ricoverato in ospedale con una ferita alla spalla da un coltello. Sui fatti hanno indagato i Carabinieri che hanno ricostruito anche i momenti precedenti all’accoltellamento. Tutto sarebbe cominciato attorno alle 23, nei pressi di un circolo a Bolano, dove la vittima, di 19 anni della Lunigiana, e un altro giovane, ventenne della Val di Vara, si sono messi a litigare. All’origine dei fatti ci sarebbero futili motivi e poco dopo l’accesa discussione il ventenne avrebbe tirato fuori il coltello e sferrato il fendente all’altro. Sul posto, oltre alle gazzelle, anche un’ambulanza della Croce rossa di Follo. Il 19enne è stato portato in ospedale in codice giallo. L’aggressore è stato identificato e denunciato per lesioni aggravate.

