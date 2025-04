Lungomare Canepa, i cittadini rilanciano l’idea della copertura: “I candidati la inseriscano nei programmi”

Genova. “Non molliamo di una virgola e chiederemo un incontro ai principali candidati alla carica di Sindaco di Genova affinché sia completata la riqualificazione e rigenerazione di Lungomare Canepa, con la realizzazione della copertura da inserire nel loro programma“. Questo l’appello lanciato in queste ore dai cittadini e residenti di Sampierdarena che fanno parte del Comitato Lungomare Canepa, da anni in prima linea per la riqualificazione del quartiere e, soprattutto, per la difesa dei diritti dei cittadini. Un messaggio lanciato a tutti i candidati sindaco in corsa per le prossime elezioni comunali e che chiede loro di confrontarsi con l’idea di realizzare un copertura completa e calpestabile della “Gronda a Mare”.

Idea che in realtà è stata in questi anni molto più di un sogno, ma un vero e proprio progetto che gli stessi cittadini hanno messo a punto, regalandolo alla città nel 2021 dopo un lungo percorso di costruzione dal basso. Dopo un iniziale recepimento da parte dell’amministrazione civica, però, come raccontato in questi anni su queste pagine, il progetto ha incontrato problemi tecnici e intoppi, tra i quali ricordiamo le criticità legate ad una incompatibilità con il tracciato e le sottoutenze e il “dirottamento” di 25 milioni di euro, previsti dal Pnrr per la riqualificazione di Sampierdarena, in favore del Waterfront di Levante.

» leggi tutto su www.genova24.it