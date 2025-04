Meteo: giornata di sole e temperature sopra la media, possibili rovesci solo nelle aree interne

Liguria. Meteo stabile in Liguria e temperature sopra la media stagionale grazie a un promontorio anticiclonico in quota di matrice sub-tropicale che ingloba gran parte del Mediterraneo occidentale. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cili e fenomeni: oggi cieli sereni nella prima parte della giornata ma con nubi in aumento dalla tarda mattinata con i primi addensamenti sull’Appennino. Rovesci intorno all’ora di pranzo nelle aree interne del settore centro-orientale e sul comparto delle Alpi Liguri/Marittime con qualche colpo di tuono. Sulla costa avremo solo un aumento della nuvolosità sulle relative aree adiacenti ma senza fenomeni di rilievo. Dal tardo pomeriggio cielo sereno ovunque.

