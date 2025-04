Pallanuoto F/ Quarti di finale dei playoff scudetto: Rapallo-Bogliasco 20-8

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

Alla piscina del Poggiolino le tigulline superano 20-8 l’AGN Energia Bogliasco 1951, rispettando le previsioni di un pronostico che le vedeva favorite, anche in virtù della terza piazza conquistata in regular season. Eppure le giovani biancazzure, malgrado un risultato nettamente a favore delle avversarie, non hanno affatto demeritato, dimostrando di essere tutto fuorché delle intruse nella lotta che cucirà il tricolore sulla calottina della miglior squadra d’Italia.

