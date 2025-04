Pedalate in natura, giochi a quiz, cacce al tesoro e merenda per tutti, domenica c’è “Bimbimbici”

Per il terzo anno consecutivo Santo Stefano Magra prenderà parte a “Bimbimbici”, manifestazione nazionale patrocinata da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), che mira a promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi. L’evento vanta anche il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di SIP (Società Italiana di pediatria), di Unicef, Anci ed Euromobility. “La manifestazione consiste in un’allegra pedalata in sicurezza lungo le vie del territorio comunale, immersi nella natura, ed è rivolta principalmente a bambini e ragazzi, ma è aperta a tutti i cittadini – sottolinea Chiara Battistini, assessore ai servizi sociali –. Un’opportunità per stare insieme facendo sport all’aria aperta per un corretto stile di vita”.

Nel 2025 l’appuntamento a Santo Stefano è per domenica 11 maggio in concomitanza con tantissime altre piazze italiane. Il ritrovo sarà Piazza della Pace alle 14.30 con partenza alle 15. L’itinerario seguirà il corso del fiume Magra, lungo il Canale Lunense, e prevede due tappe con prove pratiche e quiz organizzati da Legambiente, subentrato come partner dell’iniziativa santostefanese da quest’anno. Alla fine del percorso, in Piazza 2 Giugno, si terrà infine una caccia al tesoro per grandi e piccini e il Comune offrirà la merenda a tutti i partecipanti. Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica, mentre il casco è obbligatorio. Info 335 5857488 / 351 5733705 / 393 1054107.

