Ponte Morandi, per i pm da Castellucci “rappresentazione farsesca” dell’efficienza di Aspi. E citano la sentenza di Avellino

Genova. Giovanni Castellucci “non diceva il vero” nelle dichiarazioni spontanee rese in aula un mese fa “nel raccontare i rapporti tra Aspi e la controllata Spea”. Lo scrivono in un passaggio idella memoria di oltre 5700 pagine depositata dai pm nel processo per il crollo del Ponte Morandi.

Autostrade per l’Italia, si legge, “avrebbe dovuto organizzare la sorveglianza in modo efficace, predisponendo uomini, mezzi, risorse finanziarie idonei allo scopo”. Questa sorveglianza sulla infrastrutture “è stata appaltata a Spea. Per farlo senza gara, Aspi ha assunto su Spea un controllo analogo a quello che aveva sulle proprie direzioni interne”. E non “un rapporto di direzione e coordinamento ai sensi del codice civile”, come sostenuto in aula dall’ex amministratore delegato”.

» leggi tutto su www.genova24.it