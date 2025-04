Primo maggio unitario, Serri (Uil Liguria) “In piazza all’insegna della sicurezza e del salario”

Genova. Il primo maggio unitario di Cgil, Cisl e Uil si celebra in tante piazze della Liguria, così come in tutta Italia, all’insegna della salute e della sicurezza. La segreteria regionale Uil Liguria sarà a Montemurlo (Prato) dove il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, terrà il discorso conclusivo della giornata di mobilitazione dedicata alle lavoratrici e ai lavoratori.

Dopo la manifestazione sarà intitolata una via a Luana D’Orazio, lavoratrice deceduta mentre lavorava in fabbrica perché i dispositivi di sicurezza erano stati rimossi. Per le morti sul lavoro la Uil chiede a gran voce una procura speciale per mettere mano al reato di omicidio sul lavoro. “Come dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il lavoro rappresenta le fondamenta della nostra Costituzione ed è progresso, quindi non può essere morte”, si legge in una nota del sindacato.

