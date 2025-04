Regione Liguria, Bucci cancella la riforma dei sottosegretari e punta sui nuovi assessori

Genova. Il presidente ligure Marco Bucci rinuncia – almeno per ora – all’introduzione dei sottosegretari nell’ordinamento regionale e punta unicamente ad ampliare la giunta. È ciò che risulta dagli emendamenti alla riforma dello Statuto approvati dalla giunta lo scorso 27 marzo, secondo quanto riportato oggi dall’agenzia Dire.

Già a fine marzo il governatore aveva annunciato che il testo della riforma, passato in Consiglio regionale in prima lettura, sarebbe stato spezzato in due tronconi, dando priorità al provvedimento che consentirebbe di adeguare automaticamente il numero di assessori e consiglieri a seconda delle disposizioni nazionali. Dei quattro sottosegretari previsti nella versione originaria “potremmo anche non avere bisogno“, aveva detto Bucci.

