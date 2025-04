“Ritorno a Tellaro 2001-2025”, conversazione con Piero Donati

Venerdì 2 maggio alle 18, presso la Chiesa Stella Maris di Tellaro, si terrà un incontro con lo storico dell’arte Piero Donati, già direttore della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Liguria. L’intervento di Donati tratterà dei beni di Tellaro facenti parte delle donazione Fagnini restaurati vent’ anni sotto la sua direzione. Tra questi segnaliamo la Madonna col bambino del Trecento con la preziosa cornice inserita in tempi successivi. Queste opere saranno per l’occasione esposte al pubblico.

Piero Donati è stato direttore della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Liguria. Ha dedicato numerosi studi alla pittura genovese del Seicento (Domenico Fiasella, Cornelio de Wael, Orazio De Ferrari) e al patrimonio artistico della Lunigiana storica. Ha curato le mostre dedicate al Fiasella (1990) e alle arti a Levanto nel Quattro e Cinquecento (1993) ed ha collaborato alla mostra di Varese Ligure (1989); ha pubblicato contributi, fra l’altro, sul Bollettino d’Arte, su Arte Lombarda, Arte Cristiana e sui Quaderni del Centro Studi Lunensi. tra le sue più recenti pubblicazioni ricordiamo Restauri nel Golfo dei Poeti, Sagep 2001.

