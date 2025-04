Sestri: via libera del Consiglio alle Consulte di Frazione e a nuove regole per contributi e patrocini

Dal Comune di Sestri Levante

Approvato in Consiglio Comunale il regolamento per le Consulte di Frazione: più partecipazione per i cittadini

Il Consiglio comunale di Sestri Levante ha approvato il nuovo regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle Consulte di Frazione, uno strumento voluto dall’Amministrazione Solinas per favorire una partecipazione diretta dei cittadini alla vita amministrativa. Le Consulte saranno organi consultivi composti da residenti volontari, espressione delle diverse realtà territoriali del Comune, e fungeranno da ponte tra i bisogni delle frazioni e le decisioni dell’Amministrazione.

