Sosta gentile a Sarzana, Pd: “Novità che non è gratis per il Comune. Che fine ha fatto il parcheggio sotterraneo di via Neri?”

“Parcheggi e miraggi: la “sosta gentile” di Torri è la montagna che partorisce un topolino”. Il segretario del Partito Democratico sarzanese interviene sulle novità che interessano la disciplina della sosta: “L’introduzione della sosta gentile, dopo molti annunci andati a vuoto, rappresenta sicuramente un timido passo in avanti. Occorre sottolineare tuttavia come questa misura, adottata ormai a ridosso della stagione estiva e nel contesto di una viabilità strozzata da chiusure di ogni tipo, assomiglia più a un placebo che a un intervento capace di delineare una vera novità nella disciplina della sosta cittadina. Una nota di colore: l’assessore Torri, che ha lavorato al dossier, risultava assente proprio alla riunione di giunta che ha deliberato l’adozione delle nuove linee di indirizzo sui parcheggi. Del resto: occhio non vede, cuore non duole. A dolere saranno invece le casse comunali, per cui questa novità non è gratis: con la determinazione n. 318 dello scorso 29 aprile infatti il comandante della polizia locale ha impegnato oltre 24.000 euro a favore dell’attuale operatore in proroga Gestopark. Un conto salatissimo se si pensa che dovrebbe coprire solo il rifacimento della segnaletica verticale e l’adeguamento dei parchimetri”. “Per anni l’assessore – prosegue Marco Baruzzo – Torri ha scaricato tutte le responsabilità su quelli di prima promettendo la rivoluzione della sosta a tempo debito. Il tempo è passato e non c’è nemmeno la nuova gara. L’introduzione di questa limitatissima sosta gentile, che interessa solo le aree di Porta Romana e il parcheggio “da rally” di Porta Parma, serve solo a evitare una figuraccia ancora peggiore con i cittadini e gli operatori economici, che si aspettano risposte strutturali. L’amministrazione aveva uno strumento – la progettazione di un nuovo bando – e ha deciso di non usarlo. Alla politica degli annunci a vuoto siamo purtroppo abituati, considerato come siano rimaste senza conseguenze anche le promesse di riaprire con un nuovo gestore il parcheggio sotterraneo di via Luigi Neri. La notizia risale allo scorso febbraio: non se ne è saputo più niente, come per molte altre grandi incompiute cittadine”.

L’articolo Sosta gentile a Sarzana, Pd: “Novità che non è gratis per il Comune. Che fine ha fatto il parcheggio sotterraneo di via Neri?” proviene da Città della Spezia.

