“La violenza non ha mai giustificazione e quello che è accaduto in Consiglio Comunale alla Spezia è inaccettabile. Un’aggressione fisica durante un’assemblea democratica è un fatto gravissimo, da condannare senza se e senza ma. A nome di Vince Liguria – Noi Moderati, esprimiamo piena solidarietà a Oscar Teja. Gli siamo vicini umanamente e politicamente: la politica non può essere trasformata in un ring. Leonardo Sciascia scriveva: “La verità non sta in mezzo, ma nei fatti.” E i fatti recenti ci dicono che adesso è stata superata ogni soglia di civiltà e rispetto”. Così il capogruppo di Vince Liguria – Noi Moderati Matteo Campora e i consiglieri Alessandro Bozzano e Federico Bogliolo hanno espresso solidarietà al consigliere Teja per l’aggressione subita durante una seduta di Consiglio comunale a La Spezia.

L’articolo Tensione in Consiglio comunale, solidarietà a Teja da Vince Liguria – Noi Moderati proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com