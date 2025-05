A Taranto i Nazionali Master di Karate: Colotto e Pasini a medaglia

Al PalaMazzola di Taranto, si sono svolti i Campionati Nazionali Master 2025 di Karate della Fijlkam, l’unica Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal Coni per queste attività. Oltre duecentododici atleti in rappresentanza di centosedici squadre provenienti da tutta Italia, si sono incontrati in questa gara che dimostra quanto il karate si possa praticare per tantissimo tempo, infatti la categoria Master nelle specialità Kata (forma) e kumite (combattimento) raggruppa in fasce di età gli atleti agonisti dopo il compimento del 35 anno, articolandosi in categorie di cui l’ultima ( dedicata solo al Kata) va dai 65 anni in poi. Dal Funakoshi della Spezia, il blasonato sodalizio sportivo migliarinese, hanno partecipato alla trasferta nella “città dei due mari” i seguenti atleti: Giulio Colotto (Master B – Kumite), Daniele Moggia (Master B – kata), Giuseppe De Giorgi (Master E – kata), Maurizio Pasini (Master E – kata). Il primo a iniziare è stato Daniele Moggia (Oro nel 2018, Argento nel 2019, Oro nel 2021, Argento nel 2022, Bronzo nel 2023, Bronzo nel 2024) che ha superato il primo turno contro il leccese Ivano Spedicato (punteggio 21.40 – 19.40), poi ha ceduto al romano Federico Monnati (punteggio 21.70 – 23.30) risultato poi Campione Nazionale Master B Kata. Nel ripescaggio per il 3 – 5 posto cedeva il passo per qualche decimo di punteggio al bolognese Marco Chiradia (22.20 – 22.60) e si piazzava quindi al 5°posto.

Nei Master E kata Giuseppe De Giorgi incontrava subito il neo Campione Nazionale Antonio Altieri e facendo un errore chiudeva il confronto con un 15.00 a 20.10. Per lui si apriva la strada del ripescaggoi e dopo un confronto vincente con Il leccese Fernando Dongiovanni (19:40 – 19:30), lasciava il terzo posto, anche lui per qualche decimo di punteggio, all’alessandrino Pier Paolo Cornaglia (19:80 – 21:00) piazzandosi cosi al 5° posto. Nella stessa categoria Maurizio Pasini (oro nel 2022, bronzo nel 2023, quinto nel 2024), superava il barese Silvio Binetti (19:90 – 15.oo), ma cedeva con il vice Campione Nazionale Maurizio Amato (18.60 – 20.60). Nel ripescaggio vinceva il confronto con il savonese Massimo Terragno (19.60 – 19.00) conquistando il terzo posto. Nel combattimento categoria Master B +75 kg, Giulio Colotto Capitano di Fregata in forza alla Capitaneria di Porto della Spezia (già valido agonista nella categoria Assoluta con un 7° posto nel 2012 e un 3° posto nei Master A nel 2021 nella categoria 94 kg) iniziava, quella che sarà stata poi, una ottima performance di gara, con il siracusano, vice Campione Nazionale 2024, Domenico Pitruzzello (punteggio 8 – 0) per poi bissarsi con lo stesso punteggio con il barese Francesco Notarangelo e superando per la finale di poule il pesarese Michele Di Francesco (5 – 1). La finale per la medaglia d’oro contro il forte bresciano Ettore Zampolli lo vedeva purtroppo perdente con il risultato di (0 – 4).

