Calcio, il Mallare perde il derby contro l’Altarese e saluta la Prima Categoria. Orsi: “Sbagliato completamente partita, dalle prossime settimane inizieremo a programmare il futuro”

Mallare. La sconfitta più dolorosa. Domenica pomeriggio, presso il campo sportivo “Fornaciari” di Altare, Altarese e Mallare si sono sfidate in occasione di uno dei match valevoli per la penultima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “A”). La gara, un derby valligiano piuttosto sentito, è terminata sul punteggio di 3 a 0 in favore dei padroni di casa, un epilogo che ha condannato gli avversari alla matematica retrocessione in Seconda Categoria.

A commentare la prestazione mostrata dal Mallare è stato Luca Orsi, presidente del sodalizio il quale ha esordito dichiarando: “Oggi abbiamo disputato una brutta partita. Abbiamo iniziato bene ma poi abbiamo perso terreno smettendo di giocare a calcio e tirando soltanto su la palla. Abbiamo terminato male questa stagione, sicuramente avremmo dovuto disputare una gara diversa. Nonostante il posizionamento in classifica era un derby, purtroppo abbiamo completamente sbagliato partita”.

