Calcio/ Samp, un punto che serve a poco: le dirette concorrenti vincono tutte

Un pareggio a reti inviolate che non muove davvero la classifica: al Ferraris finisce 0-0 tra Sampdoria e Cremonese, con i padroni di casa ancora impantanati in zona play out e i lombardi che restano quarti, ma senza approfittare dei risultati altrui. Una gara combattuta, con occasioni nel primo tempo e più controllo ospite nella ripresa, ma priva di concretezza in fase offensiva.

La Sampdoria parte con buon piglio davanti a oltre 25mila tifosi e costruisce le occasioni migliori nella prima mezz’ora. Niang ci prova per primo, poi Sibilli e Vieira sfiorano il vantaggio, ma tra una conclusione fuori misura e un palo esterno, l’entusiasmo del “Ferraris” resta sospeso. La Cremonese, che ha mantenuto il 72% del possesso palla complessivo, risponde con una sola vera occasione: Johnsen trova spazio in area, batte Cragno, ma Curto salva sulla linea con un intervento provvidenziale.

