Calice, finanziato il progetto “Ciclo cammino 2 Castelli”. Pecunia: “Ripartiamo dopo un anno di isolamento”

Un percorso in sei tappe, da borgo a borgo e da castello a castello, alla scoperta del territorio di Calice al Cornoviglio e Rocchetta Vara per un totale di 73 chilometri, da percorrere a piedi o in bicicletta, elettrica o mountain bike e che potrà essere intrapreso nel prossimo futuro.

Calice è infatti tra gli otto Comuni liguri che si sono visti finanziare progetti di mobilità sostenibile partecipando all’iniziativa “Bici in Comune” promossa dal ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Il bando era rivolto a tutti i Comuni italiani con l’obiettivo di finanziare progetti che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo. Dunque promozione della mobilità ciclabile e del cicloturismo, valorizzazione del territorio, riqualificazione, l’innovazione e la digitalizzazione dei percorsi ciclabili esistenti e l’organizzazione di eventi sportivi ciclistici.

Il Comune di Calice al Cornoviglio ha presentato il bando, in qualità di capo fila, insieme al Comune di Rocchetta di Vara, con cui condivide una porzione di territorio fondamentale per lo sviluppo sia della sentieristica che degli sport outdoor.

A stendere e creare il progetto insieme al nostro ente è stata l’Associazione degli Antichi Sentieri, già da anni impegnata nella promozione turistica della Val di Vara tutta.

“L’ obiettivo di collegare i nostri territori per diversificare le offerte turistiche e culturali – spiega la sindaca di Calice al Cornoviglio, Federica Pecunia – è quello che noi consideriamo fondamentale per dare impulso ai nostri borghi e alle nostre attività ricettive, che rappresentano la naturale destinazione dell’entroterra delle Cinque Terre. Abbiamo raggiunto un bell’obiettivo con un progetto che vedrà coinvolto tutto il territorio comunale, aggiundicandoci il massimo della cifra messa a bando”.

